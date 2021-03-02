Advertisements

غدا.. تشييع جثمان شقيق المخرج خالد يوسف بكفر شكر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت أسرة المخرج خالد يوسف، دفن شقيقه المهندس صلاح الدين يوسف، غدا الأربعاء، عقب صلاه الظهر بمدافن العائلة بقرية تصفا التابعة لمركز كفر شكر على أن يقام العزاء مساء يوم الأربعاء بالسرادق أمام دوار العائلة بالقرية.

وكان أعلن المخرج خالد يوسف، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة شقيقه "صلاح" متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب "يوسف": "رحل شقيقي صلاح"، بينما علق عدد كبير من النجوم على المنشور، أبرزهم الفنان سليمان عيد، الناقدة ماجدة موريس، الإعلامية إيمان أبو طالب، الفنان محمود عزازي، الفنان كريم مغاوري، وآخرون.

وكان خالد يوسف قد أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم 31 يناير الماضي، وبعد أيام أعلن تعافيه، كما كشف عن إصابة شقيقه صلاح بفيروس كورونا وكتب: "دعواتكم أن تمر الحالة بسلام ودعواتكم لشقيقي التي ما زالت حالته حرجة".

أخبار تهمك

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أمير توفيق يكشف لأول مرة كواليس جملة "قدامك ساعة وترد علينا" لرمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

أمير توفيق: نجم الأهلي المُعار موهبة كبيرة وسيكون له دور مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 5 ساعات

بعد نقله للمستشفي.. أخر تطورات الحالية الصحية لرضا عبد العال

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ نصف ساعة

هدف الأهلي القادم.. فيراري الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن امتحان وفاة أشرف بن شرقى بكورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات الحالة الصحية للطفل "ريان" بعد تلقيه أغلى دواء في العالم

منذ ساعة الا ربع

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:46 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

أمير توفيق: نجم الأهلي المُعار موهبة كبيرة وسيكون له دور مع الأهلي

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات