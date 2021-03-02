غدا.. تشييع جثمان شقيق المخرج خالد يوسف بكفر شكر

أعلنت أسرة المخرج خالد يوسف، دفن شقيقه المهندس صلاح الدين يوسف، غدا الأربعاء، عقب صلاه الظهر بمدافن العائلة بقرية تصفا التابعة لمركز كفر شكر على أن يقام العزاء مساء يوم الأربعاء بالسرادق أمام دوار العائلة بالقرية.



وكان أعلن المخرج خالد يوسف، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة شقيقه "صلاح" متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



وكتب "يوسف": "رحل شقيقي صلاح"، بينما علق عدد كبير من النجوم على المنشور، أبرزهم الفنان سليمان عيد، الناقدة ماجدة موريس، الإعلامية إيمان أبو طالب، الفنان محمود عزازي، الفنان كريم مغاوري، وآخرون.



وكان خالد يوسف قد أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم 31 يناير الماضي، وبعد أيام أعلن تعافيه، كما كشف عن إصابة شقيقه صلاح بفيروس كورونا وكتب: "دعواتكم أن تمر الحالة بسلام ودعواتكم لشقيقي التي ما زالت حالته حرجة".