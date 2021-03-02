الديهي: البرلمان الحالي أحد روافد العمل الوطني الحقيقي (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البرلمان الحالي فخر ورافد جديد من روافد العمل الوطني الحقيقي، وينتج تشريعات تغير في حياة الناس.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان وافق نهائيًا على إرجاء العمل بمشروع قانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو عام 2023.



وتابع، أن أشرف رشاد، زعيم الأغلبية النيابية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وجه انتقادات حادة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، وناشد الحكومة بالتأني في إصدار التشريعات، قائلًا: " شاركونا نحن النواب في إعداد التشريعات، لأن هناك مشكلة في صياغتها من الحكومة، وهناك مجلس نواب يقف في المواجهة مع الشارع"، معقبًا: "هذا الحديث جديد على مسامعنا".