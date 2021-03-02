أسعار الذهب تتحول للارتفاع في نهاية التعاملات

تحولت أسعار الذهب للارتفاع لأول مرة في 6 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع العملة الأمريكية.





وتعافت أسعار المعدن الأصفر من أدنى مستوى في 8 أشهر، مع تخلي عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوياتها في عام.





وفي حين أن الذهب يعتبر درعًا ضد التضخم، فقد هددت عوائد السندات الأمريكية التي ارتفعت في الأسبوع الماضي هذا الوضع، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.





ويظل التركيز أيضًا على التطورات الخاصة بمشروع قانون التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار والذي سيتم مناقشته في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.6 بالمائة، ما يعادل 10.60 دولار إلى 1733.60 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1704.60 دولار في وقت سابق من التعاملات.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1736.27 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 90.75.