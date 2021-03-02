نشرة أخبار الدقهلية اليوم الثلاثاء 2/3/2021: مصرع وإصابة 12 في حادث تصادم وجولة تفقدية للمحافظ

مصرع طالبة بالمنصورة سقط عليها الطوب من الونش



بتكلفة 700 الف توريد أجهزة كمياء دم وتعقيم لصحة الدقهلية



تفاصيل مصرع شخصين في حادث تصادم بالدقهلية



لقى شخصين مصرعهما فى حادث تصادم على طريق "الستامونى _أبوحسن " أمام كوبرى قرية " أبوحسن " دائرة مركز الستامونى.



تلقى اللوء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط مركز شرطة الستامونى من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفيان على طريق " الستامونى _أبوحسن " أمام كوبرى قرية " أبوحسن " دائرة مركز الستامونى.



بانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفى الحادث كلا من السيارة رقم ( د هـ ص ٥١٢٣ بيك أب ) قيادة المدعو سامى ياقوت عبداللاه فرج 47 سنة سائق، ومقيم بندر الستامونى متوقفه على جانب الطريق بإتجاه الستامونى،

وجرار زراعى مقطورتين ( بدون لوحات مدنية) قيادة المدعو إسماعيل إبراهيم سعد صالح 36 سنة سائق، ومقيم بندر الستامونى بذات الإتجاه.



وتبين أن سبب الحادث إنفلات المقطورتين من الجرار وانحرافهما وإصطدمهما بالسيارة من الخلف



محافظ الدقهلية ونائبه في جولة تفقدية لمتابعة أعمال المركز التكنولوجى بالمحافظة



أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ان المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة يستقبل أكثر من 400 مواطن يوميا للحصول الخدمات المتنوعة وحل مشكلاتهم.



جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية التفقدية لاعمال المركز والتى رافقه خلالها هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة.



وقد التقى المحافظ بالمواطنين القادمين الى المركز للتقدم بطلباتهم وشكواهم الى الجهات الخدمية المختلفة، واطمأن منهم على مستوى اداء العاملين به، وكانت احدي السيدات من مركز السنبلاوين تشكو استيلاء شقيقها علي قطعة ارض تمتلكها بمساحة 100 متر وإثارة المشكلات معها من قبله هو وأولاده.



وعلي الفور قام المحافظ بالتنسيق مع اللواء رافت الباعث مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية لاستقبالها بمكتبه وذلك بمرافقة احد افراد إدارة العلاقات العامة بالمحافظة مصطحبا لها في سيارة خاصة للادارة إلي مديرية امن الدقهلية لاتخاذ اللازم حيال شكواها.



تعاون بين جامعة المنصورة ومركز خدمات ذوي الهمم والمجلس القومي للمرأة



استقبلت الدكتورة سماح خميس مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الهمم، ونائب مدير المركز الدكتورة ايمان احمد ابو الفضل، الدكتورة أمينه شلبى مقرر المجلس القومى للمرأة فرع الدقهلية،والدكتورة سحر الدكرورى عضو المجلس لبحث سبل التعاون بين الجانبين فيما يختص بقضايا الأشخاص ذوي الهمم.



جاء الاهتمام من قبل جامعة المنصورة لاعتبار ذوى الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع والذى سوف يكون له أكبر الأثر فى المساهمة فى جذب المؤسسات المجتمعية المختلفة نحو تقديم الحلول المختلفة لهذه القضايا وخاصة التى تتعلق بالأمهات والاسرة المعيلة لأشخاص من ذوى الهمم المختلفة ( البصرية - الحركية - السمعية - التوحد والاعاقات البينية المختلفة ) فى ضوء اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بقضايا المرأة والطفل.



مصرع فتاة وإصابة 11 شخصا بينهم طلاب بإصابات خطيرة فى حادث كوبرى أجا العلوى



لقيت فتاة مصرعها وأصيب 11 شخصا بينهم طلاب بإصابات خطيرة فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بعد عودتهم من الامتحانات على كوبري أجا العلوي فى محافظة الدقهلية أمام قرية النخيل بعد اصطدامه بسيارة نقل.



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى كوبري أجا.



شهدت محافظة الدقهلية، يوم الثلاثاء العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة:لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي مصرعها عقب سقوط طوب البناء من "ونش" الرفع بشارع النخلة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بالمديرية يفيد وصول طالبة لمستشفى الطوارئ بالمنصورة مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجة إثر سقوط طوب احمر علي رأسها وتوفت.وعلى الفور انتقل ضباط المركز إلي المستشفي وتبين إصابة الطالبة أية محمد عبد الحميد، 17 سنة، طالبة، وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء صاحب العقار وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.كشف الدكتور سعد.مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية عن توريد 5 اجهزة كيمياء دم و5 اجهزة تعقيم لخمس وحدات صحية بمركز المنصورة بتكلفة تقدر ب 700. الف جنيه.و تقدم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بأسمى آيات الشكر والتقدير لوزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد لدعمها الدائم لصحة الدقهلية.واشار وكيل صحة الدقهلية الى انه تم توريد خمس اجهزة كيمياء دم و5 اجهزة تعقيم لخمس وحدات صحية بمركز المنصورة (منية سندوب، البرامون، ميت علي، شها، اويش الحجر) والتى تعد مراكز احالة للمستشفيات العامة والمركزية بتكلفة تقدر ب 700 الف جنيه.