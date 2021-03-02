مباريات هامة في الجولة الثانية عشر بالقسم الثالث بمطروح



وعلي ملعب مركز شباب الهلال بمطروح وفي مباراة قوية يواجه الزهور صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة فريق شباب الضبعة الوصيف بنفس الرصيد في مباراة ب6 نقاط حيث يسعي الفريقين للفوز للمنافسة علي صدارة المجموعة بقوة مع مصري السلوم المتصدر بفارق نقطة واحدة.



وتختتم مباريات الجولة بلقاء مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد 13 نقطة مع فريق هلال الضبعة صاحب المركز الخامس برصيد 14 نقطة ويسعي الفريقين للفوز للحاق بفرق القمة.



ترتيب المجموعة الثانية عشر



1-مصري السلوم 20 نقطة

2- شباب الضبعة 19 نقطة

3- الزهور 19 نقطة

4- الحرية 16 نقطة

5- الهلال 14 نقطة

6- م.شباب الحمام 13 نقطة

7- م.شباب برج العرب 6 نقاط

8- مطروح 5 نقاط

9- الشرطة 4 نقاط

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الأربعاء مباريات الجولة الثانية عشر للمجموعة الثانية عشر بمطروح بالقسم الثالث حيث يواجهه فريق الحرية صاحب المركز الرابع برصيد 16 نقطة نظيرة فريق شباب برج العرب صاحب المركز السابع برصيد 7 نقاط .وعلي إستاد برج العرب الفرعي يواجه مصري السلوم متصدر المجموعة برصيد 20 نقطة فريق الشرطة متذيل المجموعة برصيد 4 نقاط ويسعي الفريق السلومي للفوز لمواصلة صدارة المجموعة، بينما يسعي الشرطة المطروحي للخروج بنتيجة إيجابية للهروب من قاع المجموعة.