Advertisements

مباريات هامة في الجولة الثانية عشر بالقسم الثالث بمطروح

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
Advertisements
تنطلق في الثانية والنصف من عصر الأربعاء مباريات الجولة الثانية عشر للمجموعة الثانية عشر بمطروح بالقسم الثالث حيث يواجهه فريق الحرية صاحب المركز الرابع برصيد 16 نقطة نظيرة فريق شباب برج العرب صاحب المركز السابع برصيد 7 نقاط .

وعلي إستاد برج العرب الفرعي يواجه مصري السلوم متصدر المجموعة برصيد 20 نقطة فريق الشرطة متذيل المجموعة برصيد 4 نقاط ويسعي الفريق السلومي للفوز لمواصلة صدارة المجموعة، بينما يسعي الشرطة المطروحي للخروج بنتيجة إيجابية للهروب من قاع المجموعة.

وعلي ملعب مركز شباب الهلال بمطروح وفي مباراة قوية يواجه الزهور صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة فريق شباب الضبعة الوصيف بنفس الرصيد في مباراة ب6 نقاط حيث يسعي الفريقين للفوز للمنافسة علي صدارة المجموعة بقوة مع مصري السلوم المتصدر بفارق نقطة واحدة.

وتختتم مباريات الجولة بلقاء مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد 13 نقطة مع فريق هلال الضبعة صاحب المركز الخامس برصيد 14 نقطة ويسعي الفريقين للفوز للحاق بفرق القمة.

ترتيب المجموعة الثانية عشر

1-مصري السلوم 20 نقطة
2- شباب الضبعة 19 نقطة
3- الزهور 19 نقطة
4- الحرية 16 نقطة
5- الهلال 14 نقطة
6- م.شباب الحمام 13 نقطة
7- م.شباب برج العرب 6 نقاط
8- مطروح 5 نقاط
9- الشرطة 4 نقاط

أخبار تهمك

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 15 ساعة

أمير توفيق: نجم الأهلي المُعار موهبة كبيرة وسيكون له دور مع الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

تشكيل ناري.. ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية

منذ أقل من ساعة

هدف الأهلي القادم.. فيراري الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن امتحان وفاة أشرف بن شرقى بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 6 ساعات

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ 11 دقائق

أمير توفيق يكشف لأول مرة كواليس جملة "قدامك ساعة وترد علينا" لرمضان صبحي

منذ ساعة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:42 م

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

07:46 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات