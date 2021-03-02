مباريات هامة لملوي وبني مزار والقيس في القسم الثالث



في حين يستقبل نادي ملوي، فريق الوليدية، المباراة التي سيحتضنها ملعب مركز شباب ناصر ملوي.



ثم يلتقي، الوادي الجديد ، فريق مركز شباب الخارجة في المباراه التي سيشهدها ملعب الوادي الجديد.



ثم يلتقي فريق القوصية، مع فريق مركز شباب القيس، في المباراه التي سيشهدها ملعب نادي ديروط.



كنا سيواجه فريق مركز شباب مغاغه، فريق مركز شباب ناصر ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب الفشن.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- نادي ملوي 27 نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 24 نقطة

3- ناصر الفكرية 22 نقطة

4- مركز شباب الخارجة 21 نقطة

5- القوصية 20 نقطة

6- مركز شباب القيس 20 نقطة

7- مركز شباب سمالوط 15 نقطة

8- الوليدية 12 نقطة

9- مركز شباب مغاغه 12 نقطة

10- الهنداو 10 نقاط

11- الوادي الجديد 10 نقاط

12- بني مزار 9 نقاط



تنطلق الاربعاء منافسات الأسبوع الثالث عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2020\2021 حيث يلعب فريق الهنداو، مع فريق ناصر الفكرية، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب الهنداو.كما يواجه فريق مركز شباب سمالوط نظيرة بني مزار، في المباراة التي سيشهدها ملعب مطاي.