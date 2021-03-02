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فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أثار منشور لفتاة من محافظة الإسكندرية، حالة من الجدل الواسع بين رواد موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بعدما كشفت عن تعرضها للتحرش والضرب من أحد الشباب بمنطقه المنتزه شرقي المحافظة.

وقالت الفتاة، إن الواقعة أثارت إستنكار بعض المواطنين المحيطين بها، خاصة بعدما علموا بنشرها بتفاصيلها على الإنترنت، خاصة أنها فتاة وهذا الأمر سيسبب ضررا لسمعتها.

وأوضحت الفتاة والتي تُدعى "آية"، تفاصيل الواقعة قائلة: "إنها خلال سيرها بالطريق برفقه صديقتها وجدت أحد الشباب ومعه اثنين آخرين، تحرشوا بها لفظيا وحاولوا ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، الأمر الذي دفعها إلى تعنيف ذلك الشاب وتحذيره بأن يكف عن تحرشه بها، لكن الأمر تطور إلى مشاجرة بالأيدي واشتباك وتعدى عليها الشاب بالضرب والركل بالقدم وأصابها في وجهها بضربات عنيفة.

وأضافت الفتاة خلال منشورها على الفيسبوك، أنها ذهبت إلى قسم شرطة المنتزة وروت على رئيس مباحث القسم الواقعه وحررت محضرًا بذلك، معربةً عن غضبها بسبب توصيف المحضر بأنه محضر ضرب دون أن يُوصّف محضر تحرش، مؤكدة أن الشاب قام بملامسة جسدها وضربها.
فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"
فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"
فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"
فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"
فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"
فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"
فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"
فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"
فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"
فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"
فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"
فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"
فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"
فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"
فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"
فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"
فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"
فتاة تكشف عن تعرضها للتحرش والضرب في الإسكندرية: "الناس وقفت تتفرج"

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