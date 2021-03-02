Advertisements

اتحاد الجمباز يُدشن موسمه الجديد ببطولة السعودية للأشبال والناشئين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

يدشن الاتحاد السعودي للجمباز موسمه الرياضي بإقامة بطولة السعودية للأندية لدرجة الأشبال والناشئين (المستوى الأول) بعد غدٍ الخميس على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض التي تستمر لمدة يومين.

 

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للجمباز ومدير البطولة عبدالإله أبو الريش اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية لحماية اللاعبين والمشاركين في البطولة من فيروس كورونا المستجد, مبيناً أن اللجنة المنظمة شددت على الأندية المشاركة بأهمية تطبيق كل الاشتراطات الخاصة بالبروتوكول الصحي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بطولة السعوديه الجمباز اتحاد الجمباز

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن امتحان وفاة أشرف بن شرقى بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

أمير توفيق: نجم الأهلي المُعار موهبة كبيرة وسيكون له دور مع الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ يوم

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أمير توفيق يكشف لأول مرة كواليس جملة "قدامك ساعة وترد علينا" لرمضان صبحي

منذ ساعة

هدف الأهلي القادم.. فيراري الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل ناري.. ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

براعم بني سويف يحقق أول بطولة للنادي في تاريخه بلعبة الجمباز

سبق – السعودية | اختتام دورة تأهيل حكام الجمباز الوطنيين في الشرقية

هليوبوليس ينظم البطولة الدولية للجمباز لأول مرة فى تاريخه بالتنسيق مع الاتحاد

الجمباز يقدم الشكر لوزارة الرياضة في ختام بطولة الفراعنة الدولية

الهلال يختتم تدريباته لمواجهة نظيره المكسيكي مونتيري

وزير الرياضة يبحث استضافة مصر لبطولة العالم للجمباز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:42 م

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

07:46 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات