إطلاق 3 قوافل طبية مجانية بعدد من المحافظات يومي 2 و3 مارس (انفوجراف)



تضم القوافل كافة التخصصات الطبية الاتية:



- نساء وولادة

- خدمات تنظيم الأسرة

- الباطنة

- الأطفال

- الأنف والأذن

- العظام

- الجراحة

- الرمد

- الأسنان

- القلب

- الجلدية

- خدمات الأشعة والتحاليل الطبية

- صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية

- تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة



المحافظات التي تطلق فيها القوافل:



1- وادي الجوفة مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء

2- بني سميع مركز أبوتيج محافظة أسيوط

3- القبابات مركز أطفيح محافظة الجيزة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".