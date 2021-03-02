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إطلاق 3 قوافل طبية مجانية بعدد من المحافظات يومي 2 و3 مارس (انفوجراف)
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:28 م
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".
تضم القوافل كافة التخصصات الطبية الاتية:
- نساء وولادة
- خدمات تنظيم الأسرة
- الباطنة
- الأطفال
- الأنف والأذن
- العظام
- الجراحة
- الرمد
- الأسنان
- القلب
- الجلدية
- خدمات الأشعة والتحاليل الطبية
- صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية
- تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة
المحافظات التي تطلق فيها القوافل:
1- وادي الجوفة مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء
2- بني سميع مركز أبوتيج محافظة أسيوط
3- القبابات مركز أطفيح محافظة الجيزة
تضم القوافل كافة التخصصات الطبية الاتية:
- نساء وولادة
- خدمات تنظيم الأسرة
- الباطنة
- الأطفال
- الأنف والأذن
- العظام
- الجراحة
- الرمد
- الأسنان
- القلب
- الجلدية
- خدمات الأشعة والتحاليل الطبية
- صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية
- تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة
المحافظات التي تطلق فيها القوافل:
1- وادي الجوفة مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء
2- بني سميع مركز أبوتيج محافظة أسيوط
3- القبابات مركز أطفيح محافظة الجيزة
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