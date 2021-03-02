85 % تراجع في الرحلات الجوية الدولية خلال يناير

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن إن أزمة قطاع الطيران ازادت بشكل واضح خلال يناير، مع استمرار تشديد قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.









وذكرت "إياتا" عبر بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن الرحلات الجوية الدولية تراجعت بنسبة 85.6 بالمائة في يناير الماضي مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.





وأوضحت "إياتا" أن عدد الرحلات الجوية المحلية بنسبة 47 بالمائة في يناير/كانون الثاني.





وأشارت "إياتا" إلى أن حركة النقل الجوي المحلية شهدت هبوطاً حاداً في الصين، لكنها تحسنت بوتيرة بطيئة في الولايات المتحدة.





حركة النقل الجوي المحلية في أميركا تحسنت "بوتيرة بطيئة جدا" في يناير





ومن جانبه، قال كبير الاقتصاديين في اتحاد النقل الجوي الدولي "برايان بيرس": "تواجه شركات الطيران بداية صعبة بالفعل لهذا العام، حيث إن السلالات الجديدة من كورونا دفعت الحكومات لتشديد قيود السفر حول العالم".