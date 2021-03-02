شاب يشنق نفسه بسبب مروره بأزمة نفسية في الغردقة

انتحر شاب في العقد الثالث من العمر، اليوم الثلاثاء، بعد أن شنق نفسه داخل حجرته، بمنطقة الزراعة وسط مدينة الغردقة، وفشل محاولات أسرته لإنقاذه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى مستشفى الغردقة العام.



تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية في البحر الأحمر، بتلقيه إشارة من مستشفى الغردقة العام، بوفاة "م.أ." شاب يبلغ من العمر 24 عاما، وذلك قبل وصوله إلى المستشفى، وأكدت أسرته الانتحار.



وتوصلت تحريات مباحث قسم ثانى الغردقة، التي أجراها الرائد مصطفى حلمي، معاون أول مباحث القسم، وأشرف عليها المقدم عصام عتيق، رئيس مباحث قسم ثان، والعقيد هيثم أبو السعود، مفتش مباحث القسم، إلى أن الشاب كان يمر بحالة نفسية سيئة، لفشله في إيجاد فرصة عمل.



وأوضحت التحريات، أن الشاب دخل حجرته وحاول الانتحار بشنق نفسه، وحاولت أسرته إنقاذه، وتوجهوا به إلى مستشفى الغردقة العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وإيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام، لحين استكمال التحقيقات.