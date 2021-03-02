عاجل.. تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك





تترقب جماهير وعشاق الزمالك حسم مستقبل النجم الدولي الفرنسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد اقتراب نهاية عقده مع القلعة البيضاء.





تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك





كشف مصدر مطلع داخل الزمالك آخر تطورات تمديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويحق للنجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، التوقيع لأي ناد في الفترة الحالية وفقا للوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم.





من جانبه أوضح المصدر أن هناك جلسة مرتبقة بين مسؤولي الزمالك ووكيل ساسي في تونس، على هامش معسكر الأبيض لمواجهة الترجي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





وأتم المصدر أن النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي وافق على تخفيض متطلباته المالية لتمديد عقده مع الزمالك ورفض جميع العروض المقدمة له للرحيل عن القلعة البيضاء.





وفي سياق آخر يخوض الفريق الكروي الأول بنادي مواجهة هامة في المجموعة الرابعة من البطولة الإفريقية حيث يواجه المتصدر الترجي التونسي مساء الجمعة المُقبلة 5-3 ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة.



