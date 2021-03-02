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خطوبة وعيد ميلاد ودعم المصابين في مران بني سويف استعداداً للدخان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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قام لاعبو فريق بنى سويف وجهازهم الفني بدعم ومساندة اللاعبين المصابين بقائمة الفريق السويفي خلال التدريبات بإحضار القمصان الخاصة بهم والتصوير بها كنوع من الدعم المعنوي لهم .

وحمل الجهاز الفنى والإدارى والطبي ولاعبي الفريق الأول قمصان ثلاثى الفريق (اسلام شرقية وحسن عبده ومحمود عبد العاطى وذلك بعد قيامهم بإجراء عملية الرباط الصليبي .

ونظّم الجهاز الفنى والإدارى ولاعبوا النادي السويفي احتفالية مصغرة قبل خوض المران اليومى وذلك احتفالا بعيد ميلاد اللاعب طه نادى مهاجم الفريق وخطوبة أحمد قمحه لاعب الوسط .

وحرص الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد يوسف وجهازه المعاون والإداريين والجهاز الطبي ولاعبي الفريق على تهنئة اللاعبين والتقاط الصور التذكارية معهم.

ويسعد بنى سويف لمواجهة الدخان بالجولة الـ 16 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والمقرر إقامتها السبت القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

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