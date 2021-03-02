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كيف تنقص وزنك بدون ممارسة الرياضة؟.. استشاري يجيب (فيديو)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك من النساء والرجال من يلجأ للرياضة لخسارة الوزن والاحتفاظ بقوام رشيق، ولكن هذا لا يعني أن من لا يحبون ممارسة الرياضة رغم أهميتها عليهم المعاناة من إنقاص الكيلوجرامات الزائدة، حيث أن فقدان الوزن دون ممارسة الرياضة مسألة صعبة لكنها ليست مستحيلة مع اتباع هذه النصائح، لذا يجب الحرص على بعض التفاصيل في الحياة اليومية.

وأضاف "غزالي"، خلال لقائه ببرنامج "حياتك صحتك"، الذي تقدمه الإعلامية نورين شحاتة، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تناول الخضروات والفاكهة يعتبر الرفيق اليومي لمن يرغب في فقدان الوزن دون رياضة، وعليه اعتماد طريقة تغذية صحية، مشيرًا إلى أنه يجب تناول خمس وجبات من الخضروات والفاكهة يوميًا ومن الأفضل توزيع الأطعمة وخاصة الفواكه ووضعها في الأماكن التي تمر عليها يوميًا سواء في المنزل أو مكان العمل؛ وبالتالي ستجد ما يشبعك عندما تشعر بالجوع دون سعرات حرارية زائدة عن الحد.

وتابع: "يجب زيادة معدل البروتين لأنه من المهم أن تزيد معدلات البروتين التي تتناولها يوميًا إلى نحو 5ر1 جرام لكل كيلو من وزن جسمك؛ إذ أن الأغذية الغنية بالبروتين تُعطي إحساسًا بالشبع لفترة طويلة؛ كما أنها تُحفز الجسم على إنتاج هرمونات الشبع بشكل أكبر، إلى جانب الإكثار من السوائل لإنقاص الوزن دون رياضة والذي يتطلب شرب كميات كافية من السوائل للإحساس بالشبع، بالإضافة إلى تجنب الضعط العصبي الذي يتسبب في نوبات الجوع المفرطة.

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