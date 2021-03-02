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الفيفا يهدد الزمالك بعقوبة كبرى حال عدم سداد مستحقات "أتشمبونج"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية حرمان نادى الزمالك من الانتقالات فى حال عدم دفع مليون دولار قبل نهاية شهر مارس، لمهاجمه الغانى السابق بنيامين أشيمبونج.

 

وذكر موقع BBC، أن لجنة الانضباط فى الفيفا، التى جلست لمناقشة القضية الأسبوع الماضى، أبلغت الأطراف المعنية بنتائجها أمس الإثنين.

 

وأضاف تقرير بى بى سى: "قبل ثلاثة أشهر، قضت محكمة التحكيم الرياضى (كاس) بأنه يتعين على الزمالك دفع حوالى 1.1 مليون دولار للاعب البالغ من العمر 30 عاما بعد أن اكتشف أن اللاعب قد أجبر على فسخ عقده بسبب تصرفات النادى".

 

وتابع التقرير: "وجد (كاس) أن الغانى ليس لديه خيار آخر سوى إنهاء عقده مع الزمالك، مشيرا إلى افتقاره إلى السداد المناسب، واستبعاده من التدريب ومن الفريق لموسمه الثانى فى النادى".

 

وواصل التقرير: "كتب قسم الانضباط بالفيفا للجهات المعنية فى الأول من مارس، منح نادى الزمالك الرياضى مهلة نهائية مدتها 30 يوما اعتبارا من تاريخ الإخطار بالقرار الحالى لتسوية المبلغ".

 

وأكمل التقرير "عند انتهاء الموعد النهائى المذكور أعلاه وفى حالة التخلف عن السداد أو عدم الامتثال بالكامل للقرار خلال الفترة المنصوص عليها، سيتم إعلان حرمان الزمالك من الانتقالات حتى يتم سداد كامل المبلغ المستحق".

 

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