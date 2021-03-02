نشرة أخبار البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 2-3-2021: شاب يشنق نفسه داخل غرفته بالغردقة

شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الهامة التي تخص مواطنى المحافظة من الزعفرانة شمالًا حتى رأس حدربة جنوبًا، وترصد بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة على مدار الساعة.



لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين مدينة سفاجا ترفع كفاءة أعمدة الإنارة



تمكن قسم الكهرباء بمجلس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، من رفع كفاءة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدينة لتحسين المرافق والخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيًا وتطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة وحل مشاكل الكهرباء.



من جانب قالت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، إن قسم الكهرباء بالإدارة الهندسية يعمل بكافة أعضاء فريقه على كافة الأعطال أول بأول وإصلاح الأعطال، حيث تم صيانة عطل كهرباء بأعمدة الإنارة بالشارع الرئيسى بسفاجا البلد وإنارة الأعمدة، كما تم إصلاح عطل بكابل كهرباء بمنطقة الاسكان الشرقى وردم الكابل وإنارة الأعمدة على الفور.



وأكدت رئيس المدينة على التواجد بشكل دوري في الشوارع خلال موسم الرياح والأمطار للتأكد من سيولة الحركة المرورية وتغطية كافة كابلات التي يمكن أن تتاثر بالعوامل الجوية حفاظا على سلامة المواطنين، وتطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة وحل مشاكل الكهرباء.



وشددت رئيس مدينة سفاجا على مسئولى قسم الكهرباء والصيانة بالتنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من عزل كابلات الكهرباء وإصلاح كافة أعطال الإضاءة الناتجة عن موجة الطقس السئ وزرع أعمدة جديدة بديلة للمتهالكة وصيانة أسلاك الإنارة بالأعمدة وتأمين الكابلات.



رئيس مدينة القصير يترأس لجنة للمرور على المشروعات بالمدينة



وفى مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، رافق اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، جنوب مدينة البحر الأحمر، أعضاء اللجنة المكلفة بالمرور على أعمال التطوير ومشروعات الرصف لشوارع المدينة، وتفقد احياء المدينة.



وأكد رئيس مدينة القصير، فى بيان له، أن اللجنة تفقدت بعض الشوارع التى تم رصفها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية تضمنت رصف العديد من الشوارع الفرعية والرئيسية، كذلك تم المرور على بعض الطرق بحى التقوى، والشارع الخلفى لخزانات تكديس المياه ( الكرنك) وأحد الشوارع المتفرعة من ميدان الأزهر ومنطقة شنيشن والمستعمرة وسوق القصير الجديد.



وأضاف رئيس مدينة القصير، أن أعمال اللجنة تستهدف حصر الأسواق والمواقف الرسمية والعشوائية بربوع مدن المحافظة، مؤكدا انها كذلك تفقدت اللجنة سوق الخضار والموقف الإقليمى لسيارات الأجرة، وتم حصر الطرق التى تم رصفها متضمنة الاطوال وكذا أسماء الشوارع.



رافق اللجنة مدير المتابعة الميدانية ومدير الإدارة الهندسية وبعض موظفى التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية ومهندسى الهيئة العامة للطرق والكبارى بالبحر الأحمر.



اللواء ياسر شعبان يعقد اجتماعا مع أصحاب المخابز للوقوف على تقديم رغيف خبز بجودة عالية



وفى أقصى جنوب البحر الأحمر إلتقي اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر بأصحاب المخابز المدعمة والغير مدعمةوذلك لمناقشة جميع الموضوعات المرتبطة بإنتاج رغيف خبز صالح للإستخدام للمواطنين طبقا للمواصفات الموضوعة من حيث المواصفات الرسمية لرغيف الخبز وحجم الرغيف_ ووزنه والتسوية الكامله والخميرة المستخدمة ودرجة ملوحة الماء المستخدم في العجين ونظافه معدات الات العجن والتطهير اليومي للخزانات المستخدمه لتخزين المياه.



كما أكد رئيس المدينة على ضرورة صلاحية الشهادة الصحية للعاملين بالمخبز ورفع كفاءة المبنى الخاص بالمخبز وأسلوب لتجفيف الخبز المنتج وفرد الرغيف والنظافة اليومية خارج وداخل المخبز وتوقيت توزيع الخبز من الساعة السادسة وليس قبل ذلك مؤكدا عليهم بأنه بخلاف المرور اليومى بواسطة اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية والتموين لوزن الخبز ومراجعة حالته يوميا.



وأكد اللواء ياسر شعبان أنه سيوقع عقوبة على المخالفين تصل إلى أغلاق المخبز وتحويله إلى مخبز آخر اذا لم يلتزم بالمواصفات، حضر الإجتماع مندوب من قسم الشرطة والإدارة الصحية والتموين والحماية المدنية وسكرتير مدينة الشلاتين.



لمروره بحالة نفسية شاب يشنق نفسه داخل غرفته بالغردقة



انتحر شاب في العقد الثالث من العمر، اليوم الثلاثاء، بعد أن شنق نفسه داخل حجرته، بمنطقة الزراعة وسط مدينة الغردقة، وفشل محاولات أسرته لإنقاذه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى مستشفى الغردقة العام.



تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية في البحر الأحمر، بتلقيه إشارة من مستشفى الغردقة العام، بوفاة "م.أ." شاب يبلغ من العمر 24 عاما، وذلك قبل وصوله إلى المستشفى، وأكدت أسرته الانتحار.



وتوصلت تحريات مباحث قسم ثانى الغردقة، التي أجراها الرائد مصطفى حلمي، معاون أول مباحث القسم، وأشرف عليها المقدم عصام عتيق، رئيس مباحث قسم ثان، والعقيد هيثم أبو السعود، مفتش مباحث القسم، إلى أن الشاب كان يمر بحالة نفسية سيئة؛ لفشله في إيجاد فرصة عمل.



وأوضحت التحريات، أن الشاب دخل حجرته وحاول الانتحار بشنق نفسه، وحاولت أسرته إنقاذه، وتوجهوا به إلى مستشفى الغردقة العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.



تحرر محضر بالواقعة، وإيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام، لحين استكمال التحقيقات.

