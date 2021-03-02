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عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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توفيت منذ قبل قليل، هالة أنور، والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

وقد تدهورت حالة هالة أنور قبل أيام، أثناء تواجدها بالعناية المركزة لإحدى المستشفيات مما استدعى وضعها على جهاز تنفس صناعي.

وطالبت رضوى الشربيني جمهورها بالدعاء لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها العناية المركزة منذ أيام."

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر قناة cbc sofra، في تمام الساعة السادسة مساء.

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