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لميس الحديدي عن واقعة "حقوق سوهاج": ردود الأفعال قوية وعنيفة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على واقعة امتحانات كلية الحقوق بجامعة سوهاج حول اللاعب المغربي "بن شرقي"، قائلة: "واقعة غريبة شوية.. الازمة في سؤال في الامتحان، حيث افترض الأستاذ الجامعي عن طريق المحاكاة لفكرة وفاة الاجنبي على أرض مصرية ومصير تركته، لكنه اختار نموذجًا لذلك لاعب الزمالك مغربي الاصل " أشرف بن شرقي".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، قائلة: "كان قصده يعمل "محاكاة"، لكنه اختار بشكل خاطئ لاختياره لاعب مشهور واستخدامه كنموذج وهو ما نطلق عليه "الاختيار السيء" لنموذج المحاكاة، وبالنسبة ليا قصة سخيفة شوية من قبل الاستاذ الجامعي.

وأضافت: "بالنسبة لردود الافعال كانت قوية وعنيفة، وهجوم شديد من جماهير الزمالك على منصات التواصل الاجتماعي، وأحيل الاستاذ للتحقيق، وتم إلغاء انتدابه من قبل الجامعة، فضلًا عن توجيهات التعليم العالي بالتحقيق معه بالإضافة لبلاغات نادي الزمالك أمام النيابة ".

كان طلاب الفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة سوهاج،قد فوجئوا بوجود سؤال في مادة القانون الدولى الخاص يتضمن استعانة أستاذ المادة بخبر غير صحيح في أحد الأسئلة، وهو عبارة عن وفاة لاعب الزمالك المغربى أشرف بنى شرقي بفيروس كورونا، على غير الحقيقة، فقررت الجامعة إنهاء انتداب أستاذ المادة بعد الخطأ الذى ارتكبه.ووفقا لأسئلة مادة القانون الدولى الخاص الذى أداه الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة سوهاج، استرشد فيها أستاذ المادة بالكلية بخبر غير صحيح عن وفاة لاعب الزمالك المغربى أشرف بن شرقى عقب إصابته بفيروس كورونا، تاركا خلفه تركة ضخمة، على إثرها قامت الزوجة والأولاد بفتح التركة وتوزيعها فيما بينهم، مطالبا الطلاب بحلها قانونيا.

وفوجئ الطلاب بوضع أستاذ المادة 28 سؤالا ما بين صح وخطأ واختيارى على تلك الواقعة المبنية على خبر غير صحيح.

وعلى الفور قررت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز وقف انتداب الأستاذ الذى وضع سؤال "بن شرقى" في كلية الحقوق الفرقة الرابعة "مادة القانون الدولى الخاص"، ومخاطبة رئيس جامعة أسيوط للتحقيق في الواقعة حيث أن الأستاذ منتدب من جامعة أسيوط.

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