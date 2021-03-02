وزير التعليم: التغيير الذي نحاول تطبيقه مهمة شاقة للغاية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن "التغيير الذي نحاول تطبيقه في التعليم المصري مهمة شاقة جدًا، ونحاول جاهدين أن نوصل للناس الفكرة نفسها ونتواصل معاهم".



وأَضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "إذا لم نتحرر من فكر جمع الدرجات فلن نستطيع التحرك للأمام"، متابعًا: "حريصون على نجاح تجربة التعليم الجديدة، الهدف يستحق، ونسير فيه بشكل جيد".



واستطرد: "لم يأتي إلينا أي ملاحظات على امتحانات النموذج المتعدد"، معلقًا: "6 مليون و300 ألف طالب مر امتحانهم بسلام".

