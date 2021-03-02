"قرارات وزير السياحة تثير التساؤل" 23 إدارة و23 مستشارًا و7 معاونين وشركة للإدارة الإعلامية

أثارت التغييرات العديدة التي أصدرها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وأجراها على الهيكل الإداري للوزارة تساؤل بل ودهشة، ووصل الأمر إلأى حد الغضب بين العاملين في الوزارة حيث وصف المراقبين لتلك التغييرات أنها لتمكين جناح السياحة على حساب الأثريين بالوزارة، ووصفها البعض الآخر بأنها تكديس للمناصب دون فائدة حقيقة، بل إن بعض الإدارات يتعارض بعضها مع البعض الآخر.



وتساءل الأستاذ الدكتور سعيد البطوطي، أستاذ الاقتصاد الدولى واقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت الألمانية، عن العدد الكبير من الإدارات التي استحدثها وزير السياحة والآثار، وكذلك العدد الكبير من القيادات التي أعلنت الوزارة عن تعيينها أو ندبها حيث تساءل قائلًا: "عندما قرأت اليوم حركة تعيينات وندب للوظائف القيادية العليا بوزارة السياحة والأثار المصرية التي اعتمدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اكتشفت أن الوزارة حاليا بها عدد كبير جدًا من القطاعات والإدارات العامة والمستشارين بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع العمل بل أعتقد أن كثرة عدد الإدارات والقطاعات والمستشارين يجعل بينها تداخل وعدم وضوح الحدود لكل قطاع أو إدارة عامة أو إدارة وبالتالي زيادة الروتين والتضارب.



وسرد البطوطي الهيكلة الجديدة كما أعلنت عنها الوزارة والتي استحدثت عدد من الإدارات بلغت 20 إدارة بخلاف الإدارات الموجودة بالأساس إلى جانب القطاعات والمستشارين وهي:

1. الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير

2. الإدارة العامة للأمن

3. الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي

4. الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية

5. الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات

6. الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين

7. الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية

8. الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

9. الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية

10. الإدارة المركزية لشركات السياحة

11. الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف

12. الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية

13. الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية

14. الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية

15. الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية

16. الإدارة العامة للمكاتب الداخلية

17. الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية

18. الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة

19. الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على شركات السياحة

20. الإدارة العامة للاحتياجات ومتابعة الإعفاءات الجمركية

21. الإدارة العامة للموارد البشرية

22. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية

23. الإدارة العامة للمساحة وشئون الأملاك والتعديات



وأضاف البطوطي "نفسي أعرف على سبيل المثال لا الحصر، الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، والإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين، بيعملوا إيه بالظبط؟".



فيما كشفت مصادر من داخل وزارة السياحة والآثار، أن عدد المساعدين لوزير السياحة والآثار بلغ 17 مساعدًا، والمعاونين بلغ 7 معاونين، واثنين متحدثين رسميين، بالإضافة إلى 23 مستشارًا، وهنا تساءل عدد من الخبراء لماذا هذه الأعداد والتي تحمل ميزانية الدولة أعباء مالية كبيرة، فمرتب المساعدين والمستشارين يتراوح ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه، إضافة إلى أسطول السيارات الذي سيخصص لهذا العدد الكبير من المساعدين والمستشارين والمعاونين.



كما كشفت المصادر إلى الفجر أن إدارة الإعلام الآن في وزارة السياحة والاثار أصبحت تحمل قيادتين وليس قيادة واحدة، الأولي والتي صدر لها قرار بالتعيين ضمن 23 قرارًا آخر جاءت كالتالي:

1- ندب ياسر محيسن لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

2- ندب عبد النبي إسماعيل لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

3- ندب الدكتور مجدي شلبي لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة.

4- تعيين محمود حلمي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن لمدة عام.

5- ندب منى ربيع لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.

6- ندب إلهام فودة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.

7- ندب ناهد صبحي لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات

8- ندب علا محرم من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين بوزارة السياحة والآثار.

9- ندب عادل فؤاد محمد الجندي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للتنمية السياحية لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار.

10- ندب باسم إبراهيم إبراهيم محمد مفتش آثار مصرية أول بالمجلس الأعلى للآثار لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف بوزارة السياحة والاثار.

11- ندب ياسر عفت مدير عام التفتيش ومتابعة إيرادات الصندوق بقطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة السياحة والآثار.

12- ندب محمد وهدان لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية.

13- ندب محمد عامر لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية.

14- ندب عبد المنعم مسعد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية

15- ندب علي حميدة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية.

16- ندب منال منصور لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية.

17- ندب هشام محمد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية.

18- ندب جيهان مصطفى لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة.

ندب وائل حامد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على شركات السياحة.

19- ندب دعاء سليم لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات ومتابعة الإعفاءات الجمركية.

20- ندب ياسر رشدي لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

21- ندب أحمد حسن لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة السياحة والآثار.

22- ندب المهندس مؤنس صبحي عبد الملك إبراهيم مدير عام تحسين وصيانة أملاك وزارة السياحة والآثار لشغل وظيفة مدير عام المساحة وشئون الأملاك والتعديات بالإدارة المركزية للمنطقة الإسلامية والقبطية لآثار القاهرة والجيزة التابعة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار.

23- ندب خالد محمود سيد أحمد شريف للعمل مستشارا لوزير السياحة والآثار للتحول الرقمي.



حيث جاءت منى ربيع في خامسًا، كمدير عام للإدارة العامة للمكتب الإعلامي ومتحدثًا رسميًا، إضافة لوجود مستشارًا إعلاميًا، إضافة لوجود مسؤول عن السوشيال ميديا، إضافة لوجود شركة خاصة لإدارة صفحات الوزارة وهي الشركة التي صرح الوزير عن وجودها في مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب.