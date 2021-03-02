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بلال الطراوي: إنتاج موسيقي جديد مع الفنان محمد محسن

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلن المنتج بلال الطراوي، المدير التنفيذي لشركة صورلي عن تعاون جديد مع الفنان محمد محسن لإنتاج فيديو كليب بعنوان “النسيان”.

الفيديو كليب من إنتاج شركة صورلي للإنتاج الفني وشركة ديجيتال ستوديو، ويأتي هذا التعاون بعد نجاح أغنية “اسلمي يا مصر” للفنان محمد محسن بعد ما تم طرحها الصيف الماضي.

الأغنية الموسيقية كلمات الشاعر أحمد المالكي، تلحين وتوزيع الموسيقار خالد عز.

الفيديو كليب من إخراج حسام حامد، مدير التصوير عمر صلاح، منتج منفذ وفاء لغماري.

تم الانتهاء من تصوير الكليب في القاهرة وسيتم طرحه قريباً على كل القنوات الرسمية للفنان محمد محسن.

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