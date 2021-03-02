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قبل طرحها.. مروه ناجي تغني "أنا دولة" ببرنامج سيد علي.. وتكشف كواليسها (فيديو)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قالت الفنانة مروة ناجي تعليقا على أغنية "أنا دولة" لمواجهة التحرش، إنه تم نشر بوست الأغنية أمس فقط، موضحة أن كلمات الأغنية مهمة جدا وتواجه التحرش.

وأضافت فى مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن الكثير أستغرب من أسم الأغنية، متسائلين: "يعني أيه أنا دولة؟".

وأوضحت أنه تم وضع فكرة الأغنية واختيار الكلمات، مضيفة أنه تم عرض الأغنية على المجلس القومي للمرأة الذي رحب بها وستكون الأغنية الرسمية للمجلس خلال الشهر الجاري.

وأشارت إلى أنها من محافظة الإسكندرية وكانت تتجول فى الشوارع، وكان جيرانها يحمونها، أثناء سيرها، معربة عن أملها فى عودة الأخلاق للشارع المصري مرة أخري والقضاء على الظواهر السلبية والتى منها التحرش.
ويستعد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى للاحتفال بأعياد المرأة المصرية والتى يتم الاحتفال بها خلال شهر مارس من كل عام.

وسيتم اطلاق أُغنية "أنا دولة" برعاية المجلس القومى للمرأة وبالتعاون مع شركة بيج بيلبورد.

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