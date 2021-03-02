محامي يهاجم قانون الأحوال الشخصية: "كل ضرب للراجل مفيهوش شتيمة" (فيديو)



وتابع خلال حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن هناك نية متعمدة لخراب الأسرة المصرية.



وأشار عصام عجاج، إلى أن 87% من حالات الطلاق سببها الخلع، مضيفًا «اللي بيرزع الباب وهو خارج بيتخلع».



وأكد أن «قانون الأحوال الشخصية كله ضرب للرجل مفيهوش شتيمة»، مشيرا إلى أن 37 مادة من قانون الأحوال الشخصية بها عوار دستور، مردفا ده قانون «سمك لبن تمر هندي».



قال عصام عجاج المحامي بالنقض، إنه تم تمكين المرأة حتى أصبحنا أن الرجال أمامهم 20 عاما حتى يتساوون بالمرأة، لافتا إلى أن الزوجة وتد الخيمة.