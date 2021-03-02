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أسعار النفط تنهي التعاملات على تراجع لليوم الثالث على التوالي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
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أنهت أسعار النفط  تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع لليوم الثالث على التوالي، ليتراجع "نايمكس" أدنى 60 دولاراً، وسط مخاوف بشأن زيادة الإمدادات.


ويجتمع تحالف "أوبك+" يوم الخميس المقبل، وسط توقعات أن يوافق على عودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً من الخام إلى السوق.

كما يخشى المستثمرون من تراجع الطلب على الخام في الصين، بعد بيانات اقتصادية كشفت عن هبوط النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم لأدنى مستوى في 9 أشهر.

ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي عن بيانات مخزونات النفط في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أبريل/نيسان بنحو 1.5 بالمائة إلى 59.75 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 19 فبراير/شباط.

وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراحع سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم مايو/آيار بنسبة 0.1 بالمائة إلى 63.65 دولار للبرميل.

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