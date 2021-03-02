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وزير التعليم: الطلاب أدوا الامتحانات بمنتهى الهدوء والسعادة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "نحن نمر بوضع استثنائي، والامتحان المجمع استثنائي وغير دائم، وهو فكرة للتعامل مع الوضع الراهن".

وتابع "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "الناس لم تعد منشغلة بكورونا منذ يوم الجمعة الماضي وانصب الاهتمام على الامتحانات".

ولفت إلى أنه كان هناك حالة هلع من الامتحانات، وهناك اهتمام مبالغ فيه وحالة هلع من أولياء الأمور وليس الطلاب، معلقًا: "الطلاب أدوا الامتحانات بمنتهى الهدوء والسعادة، ومحدش علق تعليق واحد على الامتحانات".

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