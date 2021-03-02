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نجم الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى موسيماني

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يعيش النجم المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في حالة من الغضب بعد ابتعاده عن المشاركة أساسيًا مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

طلب ديانج في الأهلي 

وتقدم المالي آليو ديانج بطلب رسمي إلى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من أجل المشاركة الأساسية فى المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأكد ديانج لاعب وسط الأهلي رغبته في المشاركة أساسيًا مع الفريق الكروي الأول في الفترة المقبلة، بعد وصول تأكيدات من جانب وكيل أعماله بوجود متابعة قوية له من جانب بعض الأندية الأوروبية وعلى رأسها جالطة سراي التركي.

الجدير بالذكر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يعتمد على الثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي.

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