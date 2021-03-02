سولشاير يكشف موعد عودة كافاني للمباريات

أكد النرويجي أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد الثلاثاء أن مهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني الغائب عن مباريات فريقه الأخيرة بداعي الإصابة قد يشارك ضد كريستال بالاس الأربعاء في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال سولشار الذي يحتل فريقه المركز الثاني في مؤتمر صحافي عشية المباراة : "كان إدينسون موجوداً في الحصة التدريبية التي أجريناها اليوم. كانت حصة خفيفة. لقد عاد إلى المجموعة وهذا امر جيد".

وأضاف "نأمل الا تكون هناك أي مضاعفات بعد الحصة وأن يكون ضمن البعثة المتوجهة إلى لندن لخوض المباراة ضد بالاس".

وانضم كافاني إلى صفوف الشياطين الحمر مطلع الموسم الحالي بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي وأبلى بلاءً حسناً.

وسجل كافاني العديد من الأهداف الحاسمة أبرزها ثنائيته في مرمى ساوثهامبتون التي سمحت لفريقه بقلب تخلفه والخروج فائزا 3-2، ثم هدفه المتأخر في مرمى إيفرتون في ربع نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة.