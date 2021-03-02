تحديد موعد مران الزمالك الأول في تونس استعدادا لموقعة الترجي

اتفق الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بالنادي، وحمادة الدالي إداري الفريق، والموجودان حاليا في تونس على خوض الزمالك مرانا في الساعة الخامسة بالملعب الفرعي لرادس مساء الخميس المقبل.

كما اتفق أسامة والدالي اللذان سبقا بعثة الفريق إلى تونس قبل مواجهة الترجي على خوض مران الفريق يوم الجمعة المقبل على الملعب الرئيسي باستاد رادس المستضيف للمباراة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك إلى تونس مساء غدٍ الأربعاء.





ويواجه الزمالك فريق الترجي التونسي مساء السبت المقبل على استاد رادس بتونس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.