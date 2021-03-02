أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا











توفيت منذ قليل، هالة أنور، والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا المستجد.



وكتبت رضوي الشربيني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب

أمي ماتت، أدعولها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".



وكان قد تدهورت حالة هالة أنور قبل أيام، أثناء تواجدها بالعناية المركزة لإحدى المستشفيات مما استدعى وضعها على جهاز تنفس صناعي.







يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر قناة cbc sofra، في تمام الساعة السادسة مساء.