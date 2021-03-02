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الجيش الأردني يعرض طائرات للبيع

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- قيادة سلاح الجو الملكي، اليوم الثلاثاء، عن رغبتها ببيع 15 طائرة من طائرات الكوبرا ((Ah-1 (F/NTS) والمواد التابعة لها.

 

وطالب الإعلان الراغبين بالشراء بتقديم عروضهم بالظرف المختوم لرئيس لجنة البيع العقيد المهندس بشير محمد خضير، مبينا أن آخر يوم لاستلام العروض هو 30 مارس الحالي.

 

وأعلنت القيادة أيضا عـن رغبتها ببيع: طائرة ميراج (F-1) عدد (1) بالإضافة إلى قطع غيار والاجهزه الفاحصة التابعة لها.عدد (38) من مادة الـ (F-4 Rocket Launcher P/N: 0LF006678260K) التابعة لطائرات الميراج (F-1).

 

عدد (17) من مادة الـ (R550 MISSILE LAUNCHERS (LM-39) P/N: MS050D75694746P) التابعة  لطائرات الميراج (F-1).

 

عدد (16) من مادة الـ (BOMB Ejector Rack 165-B) التابعة لطائرات الميراج (F-1).

 

عدد (6) من مادة الـ (LM58-B Launcher).

 

وأنظمة الحرب الإلكترونية: (Barem Pods quantity (19) / Syrell Pods Quantity (3.

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