الأمين المساعد للجامعة العربية: قولًا واحدًا.. موقف إثيوبيا من أزمة سد النهضة "متعنت"

انتقد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، موقف إثيوبيا في أزمة سد النهضة، قائلًا " موقف متعنت قولا واحدًا وأمر واضح للعيان".



وقال "زكي" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "أجد صعوبة في الحديث عن سد النهضة، خاصة أن الموضوع خاص بدولتين عربيتين ولهم حقوق على الجامعة العربية مثل أي دولة أخرى لها مشكلة أمن مائي مثل ما يحدث بين العراق وسوريا وتركيا".



وأضاف "لابد أن يدرك الجميع أن هناك منظمة وتنظيم عربي يمكن أن تلجأ إليه الدولة العربية إذا رأت أن اللجوء إليه سوف يساندها، وأعتقد أن هذا ما سيحدث في اجتماع وزراء خارجية العرب بجامعة الدولة العربية".

