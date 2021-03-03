تعرف على اختصاصات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بلائحة "مجلس الشيوخ" (إنفوجراف)

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي أقرها مجلس النواب نهائيًا، اختصاصات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بلائحة "مجلس الشيوخ"، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، وتنتظر هذه اللائحة التصديق من قِبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها، بعد موافقة مجلس النواب عليها نهائيًا بجلسته العامة في وقت سابق.





وترصد " الفجر " من خلال "انفوجراف" لجنة الشئون الدينية والأوقاف لـ "مجلس الشيوخ" طبقًا للائحة الداخلية.

وتختص اللجنة بما يلي:

- الشئون الدينية.

- المساجد ودور العبادة.

- الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.

- التعليم الأزهرى.

- السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.