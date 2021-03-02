Advertisements
أنغام تعلن عن طرح أغنية "هو نفس الشوق" قريباً
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:11 م
الفجر الفني
Advertisements
أعلنت مطربة مصر الأولى والوطن العربى أنغام عن طرح أغنية "هو نفس الشوق"، قريباً.
"هو نفس الشوق"، من كلمات أسامه مصطفى ومن الحان مصطفى العسال و من توزيع محمد العشى.
وتحيى أنغام حفلاً كبيراً بمهرجان الموسيقى الكلاسكية بمركز المنارة يوم الجمعه 26 مارس بالمسرح المكشوف بالتجمع الخامس بمصاحبة مايسترو مصر العالمى هانى فرحات.
وتحضر أنغام الحفل بمصاحبة مديرة أعمالها راندا رياض وتغنى أنغام بالحفل ياريتك فاهمنى، حاله خاصه، اساميك الكتيره، بعتلى نظره، بتحبها ولا، اكتبلك تعهد، سيدى وصالك، عمرى معاك، قلبك النهايه واخده هدنه حته ناقصه اتجاه واحد بتوصفنى حبايبنا هتمناله الخير نزوه.
Advertisements