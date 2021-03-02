أنغام تعلن عن طرح أغنية "هو نفس الشوق" قريباً





أعلنت مطربة مصر الأولى والوطن العربى أنغام عن طرح أغنية "هو نفس الشوق"، قريباً.





"هو نفس الشوق"، من كلمات أسامه مصطفى ومن الحان مصطفى العسال و من توزيع محمد العشى.





وتحيى أنغام حفلاً كبيراً بمهرجان الموسيقى الكلاسكية بمركز المنارة يوم الجمعه 26 مارس بالمسرح المكشوف بالتجمع الخامس بمصاحبة مايسترو مصر العالمى هانى فرحات.



