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مشادة ساخنة على الهواء بسبب لفظ "عانس".. إهانة للمرأة المصرية (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:14 ص
عصام عجاج
عصام عجاج
داليا الحسين
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رفض أحد المواطنين، استخدام عصام عجاج، محامي بالنقض، مصطلح «عانس»، مؤكدا أنه يمثل إساءة للمرأة المصرية.

وتساءل المواطن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أين الرجولة حينما يرفض بعض الرجال الإنفاق على أبنائهم».

ومن جانبه جدد عصام عجاج، محامي بالنقض، استخدامه لمصطلح «عانس»، مؤكدا أنه لفظ قانوني، مشيرا إلى وجود 13.5 مليون سيدة تخطت سن الزواج بمصر، معتذرا لأي سيدة شعرت بالإهانة من لفظ عانس.

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