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إطلاق 13 قافلة طبية مجانية بالمحافظات يومي 3 و4 مارس الجاري (انفوجراف)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

تضم القوافل كافة التخصصات الطبية الاتية:

- نساء وولادة
- خدمات تنظيم الأسرة
- الباطنة
- الأطفال
- الأنف والأذن
- العظام
- الجراحة
- الرمد
- الأسنان
- القلب
- الجلدية
- خدمات الأشعة والتحاليل الطبية
- صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية
- تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة

المحافظات التي تطلق بها القوافل:

1- نزلة البرقى مركز الفشن بمحافظة بني سويف
2- دلهمو مركز أشمون محافظة المنوفية
3- الشيخ مسعود مركز العدوة محافظة المنيا
4- الرفشة مركز أبوتشت محافظة قنا
5- الحلازين محافظة مطروح
6- بويط مركز الرحمانية محافظة البحيرة
7- نزة الحاجر مركز جهينة محافظة سوهاج
8- كفر المنازلة مركز كفر سعد محافظة دمياط
9- أبوسمبل السياحي محافظة أسوان
10- مركز طبي الأسمرات مركز المقطم محافظة القاهرة
11- أبوهريرة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد
12- وحدة المطار مركز شرق محافظة الإسكندرية
13- مرسى حميرة ومنطقة الخير مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر
إطلاق 13 قافلة طبية مجانية بالمحافظات يومي 3 و4 مارس الجاري (انفوجراف)
إطلاق 13 قافلة طبية مجانية بالمحافظات يومي 3 و4 مارس الجاري (انفوجراف)

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