تأتون بدين جديد.. محام بالنقض يعترض على مادة حبس الرجل

نشبت مشادة حادة بين عدد من المحامين بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد.





وقال عصام عجاج، محامي بالنقض، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «إنكم تأتون بدين جديد بمادة حبس الزوج حال زواجه دون إخبار الزوجة الأولى».





من جانبها، أكدت أشجان البخاري، محامية بالنقض، رفضها لقانون الأحوال الشخصية، مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون مرة أخرى.



