شالكه يحدد مدربه الجديد

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن شالكه الألماني يعتزم التعاقد مع خليفة كريستيان جروس ليكون المدير الفني الجديد للفريق.

وأفادت صحيفتا بيلد ورور ناخريشتين الألمانيتين بأن ديميتريوس جراموزيس البالغ من العمر 42 عاما هو أبرز المرشحين لخلافة كريستيان جروس الذي تمت إقالته من منصبه يوم الأحد الماضي وسيحاول إنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وأوضحت الصحيفتين الألمانيتين أن المدير الفني لدارمشتاد السابق سيتولى تدريب الفريق في الـ11 مباراة المتبقية في الدوري الألماني وسيقوم بعملية إعادة بناء الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفتين الألمانيتين إلى أن المدربان المساعدان ميكي بويسكينس وأونور سينيل سيقودان تدريب الفريق اليوم الثلاثاء.

وألمحت الصحيفتين الألمانيتين أن جراموزيس سيكون المدير الفني الخامس لشالكه في الموسم الحالي بعد ديفيد فاجنر ومانويل باوم وهوب ستيفنز وجروس.

وأكدت جراموزيس كان بالفعل مرشحا لتدريب الفريق الألماني في أواخر العام الماضي.

ولفتت الصحيفتين الألمانيتين أن يتذيل شالكه ترتيب الدوري الألماني، حيث حصد تسع نقاط في 23 مباراة وحقق الفريق انتصارا وحيدا في الدوري هذا الموسم، ويبتعد بفارق تسع نقاط عن هيرتا برلين، الذي يحتل آخر المراكز في المنطقة الدافئة.