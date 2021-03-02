Advertisements

شالكه يحدد مدربه الجديد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن شالكه الألماني يعتزم التعاقد مع خليفة كريستيان جروس ليكون المدير الفني الجديد للفريق.

وأفادت صحيفتا بيلد ورور ناخريشتين الألمانيتين بأن ديميتريوس جراموزيس البالغ من العمر 42 عاما هو أبرز المرشحين لخلافة كريستيان جروس الذي تمت إقالته من منصبه يوم الأحد الماضي وسيحاول إنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وأوضحت الصحيفتين الألمانيتين أن المدير الفني لدارمشتاد السابق سيتولى تدريب الفريق في الـ11 مباراة المتبقية في الدوري الألماني وسيقوم بعملية إعادة بناء الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفتين الألمانيتين إلى أن المدربان المساعدان ميكي بويسكينس وأونور سينيل سيقودان تدريب الفريق اليوم الثلاثاء.

وألمحت الصحيفتين الألمانيتين أن جراموزيس سيكون المدير الفني الخامس لشالكه في الموسم الحالي بعد ديفيد فاجنر ومانويل باوم وهوب ستيفنز وجروس.

وأكدت جراموزيس كان بالفعل مرشحا لتدريب الفريق الألماني في أواخر العام الماضي.

ولفتت الصحيفتين الألمانيتين أن يتذيل شالكه ترتيب الدوري الألماني، حيث حصد تسع نقاط في 23 مباراة وحقق الفريق انتصارا وحيدا في الدوري هذا الموسم، ويبتعد بفارق تسع نقاط عن هيرتا برلين، الذي يحتل آخر المراكز في المنطقة الدافئة.

أخبار تهمك

أمير توفيق: نجم الأهلي المُعار موهبة كبيرة وسيكون له دور مع الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ يوم

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

أمير توفيق يكشف لأول مرة كواليس جملة "قدامك ساعة وترد علينا" لرمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

تشكيل ناري.. ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي القادم.. فيراري الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ ساعة

نجم الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى موسيماني

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:42 م

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

07:46 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

نجم الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى موسيماني

11:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات