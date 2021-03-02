الأمين المساعد للجامعة العربية: ثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية لم تتغير

قال السفير حسام زكي، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية تساند القضية الفلسطينية والثوابت العربية تجاه هذه القضية لم تتغير.



وأضاف "زكي" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "أن هناك مرحلة جديدة بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة التي ترى أن حل الدولتين هي الحل ولا تمانع من عودة القنصلية الفلسطينية بعد رفض إدارة ترامب لهذا الأمر نهائيًا".



وتابع "هي مرحلة جديدة لا نستطيع أن نقول أنها بداية للتفاؤل أو التشاؤم وما زالنا في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، وفيما يتعلق باتفاق السلام بين عدد من الدول العربية وإسرائيل كانت في البداية صدمة للفلسطينيين لأنهم يشعروا أنها تفقدهم قدرتهم على الصمود والكفاح ومحاولة فرض حل إسرائيلي على الفلسطينيين ولكن تم تداركه بعد ذلك".



وأكد أن الجامعة العربية تتعاون مع المنظمات الدولية للعمل في الملف الليبي، مستطردًا "الملف الليبي موضوع في غاية الأهمية تطورات جيدة نأمل أن الكل يحسن قراءاتها ويستطيع أن ينبي عليها حتى تقود ليبيا إلى مرحلة من الاستقرار وإبعاد العناصر الكثيرة التي قد تقوض الاستقرار في ليبيا".