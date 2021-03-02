Advertisements

الأمين المساعد للجامعة العربية: ثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية لم تتغير

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال السفير حسام زكي، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية تساند القضية الفلسطينية والثوابت العربية تجاه هذه القضية لم تتغير.

وأضاف "زكي" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "أن هناك مرحلة جديدة بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة التي ترى أن حل الدولتين هي الحل ولا تمانع من عودة القنصلية الفلسطينية بعد رفض إدارة ترامب لهذا الأمر نهائيًا".

وتابع "هي مرحلة جديدة لا نستطيع أن نقول أنها بداية للتفاؤل أو التشاؤم وما زالنا في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، وفيما يتعلق باتفاق السلام بين عدد من الدول العربية وإسرائيل كانت في البداية صدمة للفلسطينيين لأنهم يشعروا أنها تفقدهم قدرتهم على الصمود والكفاح ومحاولة فرض حل إسرائيلي على الفلسطينيين ولكن تم تداركه بعد ذلك".

وأكد أن الجامعة العربية تتعاون مع المنظمات الدولية للعمل في الملف الليبي، مستطردًا "الملف الليبي موضوع في غاية الأهمية تطورات جيدة نأمل أن الكل يحسن قراءاتها ويستطيع أن ينبي عليها حتى تقود ليبيا إلى مرحلة من الاستقرار وإبعاد العناصر الكثيرة التي قد تقوض الاستقرار في ليبيا".

أخبار تهمك

أمير توفيق: نجم الأهلي المُعار موهبة كبيرة وسيكون له دور مع الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نجم الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى موسيماني

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أمير توفيق يكشف لأول مرة كواليس جملة "قدامك ساعة وترد علينا" لرمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

هدف الأهلي القادم.. فيراري الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل ناري.. ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية

منذ أقل من ساعتين

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 7 ساعات

ضبط مستريح وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه بزعم استثمارها في القليوبية

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:42 م

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

07:46 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

نجم الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى موسيماني

11:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات