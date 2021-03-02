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مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفاد مراسل شبكة "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء، بأن 10 أشخاص لقوا مصرعهم بحادث تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان.

 

وتحطمت الطائرة التجارية في جنوب السودان بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية جونغلي، حيث كانت متجهة إلى العاصمة جوبا.

 

ونقلت "الأناضول" النسخة الإنجليزية، عن مدير مطار جوبا الدولي كور كويو، قوله: "نخشى من سقوط العديد من القتلى في حادث تحطم طائرة في جنوب السودان".

 

 

ولفت كويو إلى أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير، مشيرا إلى أنه لا يوجد شبكة اتصالات متوفرة في موقع الحادث وأن إحصاء الضحايا ما زال غير ممكن.

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طائرة ركاب تحطم طائرة ركاب السودان

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