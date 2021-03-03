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وزير التعليم: تحملنا ما لا يتحمله بشر.. والامتحانات ليست للمنافسة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:50 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "تحملنا ما لا يتحمله بشر من هلع المواطنين بشأن الامتحانات"، لافتًا إلى أن فكرة الامتحان المجمع كانت بديلًا للأبحاث التي يتم التحايل عليها.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "هناك مجموعات منظمة شبيهة بالألتراس تقوم بعمل دوشة لاستهداف التعليم المصري"، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع الأمور بعنف شديد وعدم ثقة.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "الامتحان كله نجاح وسقوط وليس منافسة على الدرجات والمجاميع".

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