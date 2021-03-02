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كروس يسجل رقم قياسي مع الملكي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم ريال مدريد الإسباني حقق رقم قياسي شخصي وذلك عقب مشاركته في مباراة الملكي مع ريال سوسيداد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وأفاد الموقع الرسمي للملكي بأن الألماني توني كروس أصبح أكثر لاعب ألماني مشاركة في تاريخ ريال مدريد بـرصيد 309 مباراة متجاوزاً مواطنه شتيلكه.

وأوضح الموقع الرسمي للملكي أن كروس سجل 21 هدفاً بقميص ريال مدريد وحقّق 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا و4 ألقاب كأس العالم للأندية و3 ألقاب كأس السوبر الأوروبي، وبطولتين دوري إسباني وبطولتين كأس سوبر إسباني.

وأشار الموقع الرسمي للملكي إلى أن توني كروس البالغ من العمر 31 عاماً يلعب في ريال مدريد منذ 2014 قادماً من بايرن ميونخ الألماني مقابل 25 مليون يورو ومنذ ذلك الحين هو لاعب لا غنى عنه في تشكيلة الملكي الأساسية.

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