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أمير توفيق يكشف سر تعاقد الأهلي مع موسيماني

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى، عن  أسباب التعاقد مع بيتسو موسيمانى لتدريب فريق الكرة.

وأكد أمير أن لجنة التخطيط ومحمود الخطيب رئيس الأهلى كانت لهم رؤية فى ترتيب الأوراق خاصة أن كورونا أثرت كثيرا على موقف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى وقتها.

وأضاف أن أبرز أسباب اختيار موسيمانى، أنه خبير بمنافسات دورى أبطال إفريقيا وكان ضيق الوقت يفرض التعاقد مع مدرب يعرف المنافسين.

واختتم أن موسيمانى أيضا يعشق الاستقرار ويستمر فترة كبيرة فى الأندية التى يقودها تدريبيا بجانب السيرة الذاتية الكبيرة له ومعرفته لقيمة واسم الأهلى وحجم الضغوط التى سيمر بها مع القلعة الحمراء.

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