الأهلي يستهدف التعاقد مع هدف الزمالك









كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولو القلعة الحمراء، جددوا مفاوصاتهم مع حسام حسن، مهاجم نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرغب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد مع مهاجم قوي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وقام مجلس إدارة النادي الأهلي، بالاستفسار من فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بشأن ما تردد بالتوصل إلى اتفاق مع نادى بيراميدز، عن التعاقد مع حسام حسن.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





يذكر أن الزمالك كان يسعي للتعاقد مع حسام حسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن الأمور المادية عطلت اتمام الصفقة.



