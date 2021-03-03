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مرشحو رئاسة برشلونة يحسمون مصير ميسي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مرشحو الرئاسة في انتخابات برشلونة الإسباني المقبلة تحدثوا عن مصير الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل ولا توجد مفاوضات حاليا بشأن التجديد.

وسلطت الصحيفة الإسبانية الضوء على ما قاله كلا من خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريكسا عن ميسي أثناء المناظرة بين الثلاثي.

وقال فيكتور فونت: "يجب أن يستمر ميسي, إنه جزء أساسي من المشروع الرياضي الذي أضعه للنادي بقيادة تشافي. إنه جزء من الحل الاقتصادي لأزمة برشلونة، وسنقدم له عقدا مدى الحياة".
وقال خوان لابورتا: "ربما لا نستطيع المنافسة على المستوى المالي، لكن استمرار ميسي لا يتعلق بالمال. إنه يريد إنهاء مسيرته الرياضية على أعلى مستوى، وأنا لدي علاقة احترام مع ميسي، ومتأكد أنه لن يستمر في برشلونة إذا فاز مرشح آخر."

وأغضبت هذه الكلمات كل من فريكسا وفونت, حيث رد توني فريكسا قائلا: "الآن نتفق جميعا على ضرورة استمرار ميسي لكن عندما أرسل البروفاكس للرحيل قال البعض إنه كان عليه الذهاب إلى مانشستر سيتي, المشروع الرياضي الذي اقترحه هو ما يحبه ميسي وسيقرر الاستمرار معي أيضا إذا نجحت."

وقام خوان لابورتا باشعال الأجواء حين هاجم فريكسا قائلا: "ميسي لم يكن راضيا عن دورك كمدير, كان هناك تسريب لتصريحات مفادها أن ميسي كان مستهلكا."

لينفى فريكسا هذا التصريح قائلا: "علاقتي مع عائلة ميسي كانت دائما ممتازة."

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ميسي لابورتا فونت برشلونة

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