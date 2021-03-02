بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع إيهاب جلال لقيادة الفريق

نفى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز الأنباء المرتبطة بتعاقد النادي مع إيهاب جلال لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال سعيد في تصريحات له :"كابتن إيهاب جلال أفضل مدرب موجود في مصر من وجهة نظري الشخصية ووجوده في أي مكان إضافة قوية".

وأضاف :"تعاملت معه وهو محترم أخلاقيا وفنيا ولديه كل الإمكانيات التي تؤهلة لكي يكون مدرب ناجح

وأوضح :"لدينا جهاز فني مستقر ولا نفكر في التعاقد مع الكابتن إيهاب جلال في الفترة الحالية".

وفاز بيراميدز مساء اليوم على المصري بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.