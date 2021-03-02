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الري: فكرة بيع المياه للفلاحين مرفوضة جملة وتفصيلًا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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نفى محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، ما تردد بخصوص بيع المياه للفلاحين، مؤكدًا أن فكرة بيع المياه مرفوض جملة وتفصيلا.

وقال "غانم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "مفيش حاجة اسمها هنبيع مياه للفلاحين وهذا مرفوض تماما".

وأضاف "المساقي الخاصة ليس عليها أي رسوم، ولكن إذا كان يروي من الترع العامة فالسعر الأقصى يصل إلى 1000جنيه في السنة، ولكن قد لا يدفعها كلها قد يدفع من 300 إلى 400 جنيه أو لا يدفع إطلاقًا في حالة كانت الطرومبة صغيرة".

وأشار إلى أن المادة المتعلقة بماكينات الري خاصة فقط بالترع والمصارف العامة وليس الخاصة، موضحًا أنه سيتم إصدار اللائحة بعد صدور قانون الري الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، أنه سيتم تطبيق الرسوم على مستخدمي الترع العامة وليس المصارف الخاصة، لافتًا إلى أن الترع العامة تعتبر من أملاك الوزارة والرسوم المفروضة عليها تكون رمزية.

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