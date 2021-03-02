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بعد واقعة "بن شرقي".. رئيس جامعة سوهاج: "والله العظيم أنا زملكاوي"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن واقعة سؤال "بن شرقي"،: "والله العظيم أنا زملكاوي، وأعتذر لجمهور الزمالك عن واقعة بن شرقي، إللي حصل مش عاجبني".

وتابع "عزيز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "نعتذر لجمهور الزمالك ونادي الزمالك العريق، ونؤكد أننا ضد التعصب".

وأضاف: "لدينا معايير واضحة للامتحانات والأسئلة، والأستاذ الجامعي أكد أنه خطأ غير مقصود"، لافتًا إلى أنه تم إحالة الواقعة للتحقيق بجامعة أسيوط "جامعته"، وسيتم تنفيذ ما ينتج عن التحقيق.

وكانت قد أعلنت جامعة سوهاج، إيقاف ندب عضو هيئة تدريس وإحالته للتحقيق بعد وضع سؤال عن لاعب الزمالك

بالاشارة إلى ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، عن واقعة امتحان كلية الحقوق بجامعة سوهاج، وذكر أستاذ المادة للاعب أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، وما تناوله السؤال من المساس بحياة اللاعب الشخصية.

وأوضح المركز الإعلامي ان جامعة سوهاج تحترم نادي الزمالك ولاعبيه وجمهوره العظيم، مثله كسائر الاندية وجماهيرها.

ومن جانبها تدرك إدارة الجامعة ما اثير حول هذا السؤال الذي تناول الحياة الخاصة للاعب، كان يجب أن يكون أستاذ المادة أشد حرصا من ذلك، لكنها تؤكد هنا أن أسئلة الامتحان هي مسئولية واضعه، لذا قررت الجامعة إيقاف ندب أستاذ المادة مع مخاطبة الأستاذ الدكتور رئيس جامعة أسيوط للتحقيق في الأمر.

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