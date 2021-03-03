"الوضع دخل مرحلة الخطورة".. خبير يفجر مفاجأة عن آخر تطورات سد النهضة (فيديو)

قال الدكتور نادر نور اللدين، أستاذ المواد المائية، إن وزيري الخارجي المصري والسوداني أكدا بأن ملء سد النهضة بدون توافق هو مساس بالأمن القومي للبلدين، وهذا الأمر لأول مرة يحدث، مشيرًا إلى أن بيان وزيري الخارجية حذر أديس أبابا من اتخاذ قرارات منفردة في الملء الثاني دون اتفاق.





وتابع "نور الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر تتواصل مع كل الاطراف ولا تريد التصعيد، إلا حال تأزم المواقف مثلما يحدث الآن، معقبًا: "باقي أربع شهور على الملء، ولم تلتزم إثيوبيا بأي تصريحات مطمئنة لضمان حصة مصري والسودان من النيل والأزرق".



