"اعتذر لـ"بن شرقي"..رئيس جامعة سوهاج: أنا "زملكاوي" متعصب

وجه أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اعتذارًا إلى مجلس إدارة نادي الزمالك ولاعبه أشرف بن شرقي بعد السؤال الذي افترض وفاته بفيروس كورونا في مادة القانون بكلية الحقوق.





وقال "عزيز" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "السؤال الذي ورد بالامتحان هو مسئولية من يضع المادة ولا يوجد رقيب عليه لأن الامتحان عادة ما يكون سري ولا يتم الكشف عن تفاصيله إلا بداخل لجنة الامتحانات".





وأضاف: "تم اتخاذ إجراء قانوني ضد الأستاذ الجامعي بعد قرار إناء انتدابه وقرار وزير التعليم العالي بإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، لأن وضع اسم أي حد معروف ونفترض انه توفى وعمل سيناريو غريب هو أمر غير مبرر، ورده أنه قام بسياق هذا المثل حتى تستطيع الطلبة أن تستوعب القصة ولكن رده مرفوض وغير مبرر".



