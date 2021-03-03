دبلوماسي سابق: التفاوض معركة مصر الأولى للوصول لاتفاق بشأن السد الإثيوبي

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي.





وقال "حجازي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن مصر والسودان تريدان الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن السد الإثيوبي.





وأضاف: "معركة التفاوض ستظل معركة مصر الأولى، ولكن المفاوضات لا يمكن أن تسير على نفس النهج ويجب أن يكون هناك اتفاق ضمني ملزم يحافظ على حقوق الدولة الثلاثة".





وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن وجود الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة يساعد في الوصول إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبي.





وكان أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق، خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقًا من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.





وأكد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، خاصةً في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري، فضلًا عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، والمعاونة على مواجهة أية تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.



