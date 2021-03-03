Advertisements

دبلوماسي سابق: التفاوض معركة مصر الأولى للوصول لاتفاق بشأن السد الإثيوبي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:18 ص
السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي
شيماء حسن
Advertisements
كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي.

وقال "حجازي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن مصر والسودان تريدان الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن السد الإثيوبي.

وأضاف: "معركة التفاوض ستظل معركة مصر الأولى، ولكن المفاوضات لا يمكن أن تسير على نفس النهج ويجب أن يكون هناك اتفاق ضمني ملزم يحافظ على حقوق الدولة الثلاثة".

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن وجود الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة يساعد في الوصول إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبي.

وكان أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق، خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقًا من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.

وأكد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، خاصةً في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري، فضلًا عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، والمعاونة على مواجهة أية تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة السودان الخارجية السودان

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يفقد 3 لاعبين أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

أمير توفيق: نجم الأهلي المُعار موهبة كبيرة وسيكون له دور مع الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من رضوى الشربيني بعد وفاة والدتها بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 10 ساعة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى موسيماني

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يستهدف التعاقد مع هدف الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

مرشحو رئاسة برشلونة يحسمون مصير ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

تشكيل ناري.. ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 7 ساعات

هدف الأهلي القادم.. فيراري الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

دبلوماسي سابق: القضية الليبية تهدد الأمن القومي العربي وليس مصر فقط

لجنة تفاوض سد النهضة: نتوقع جولة ثانية من المباحثات

دبلوماسي سابق: تصريحات "ترامب" بشأن سد النهضة كشفت تعنت أثيوبيا (فيديو)

السعودية تتدخل.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

تحركات جديدة من السودان بشأن سد النهضة.. تعرف عليها

السودان يؤكد على ضرورة الوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:42 م

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

07:46 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

05:01 م

نجم الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى موسيماني

11:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات